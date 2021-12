Ilha do Sal: Morte por afogamento é a causa de morte da menina Eliane Pinto de 13 anos

13/12/2021 17:38 - Modificado em 13/12/2021 18:19

O certificado de óbito revela morte por afogamento da menina encontrada morta na zona de Monte Leão, na ilha do Sal, depois da autópsia realizada este domingo, informou o delegado de Saúde, José Rui Moreira.

O médico explicou, em declarações à Inforpress, que quanto a outras suspeições, nomeadamente de abuso sexual, não se conhecem ainda os resultados, estando a possibilidade em estudo. O delegado reiterou, entretanto, que a primeira causa da morte foi asfixia, afogamento no mar, não se sabendo, porém, o que poderá ter acontecido antes desse infortúnio.

Ou seja, ainda não se apurou como é que a menina foi parar ao mar, sendo certo que chegou lá viva, conforme o médico.

O corpo de Eliane Pinto, de 13 anos, aluna do 8ºC, no Complexo Educativo Manuel António Martins (CEMAM), em Santa Maria, foi enterrado esta tarde, depois de uma homenagem movida pela direcção da escola, tendo as aulas sido suspensas para que os colegas possam despedir-se de Eliane.

Eliane Pinto morava na zona de Palha Verde, e foi encontrada morta, quinta-feira, na zona de Monte Leão.

A ministra da Justiça, Joana Rosa, lamentou o assassínio da adolescente e informou que as autoridades competentes estão a investigar as circunstâncias e os contornos do crime.

“Nós vamos aguardar também a autópsia que vai ser realizada entre amanhã ou depois de amanhã e em função disso a Polícia Judiciária terá todos os elementos para intensificar a investigação, para se descobrir o dito criminoso” afirmou a ministra da Justiça.

Através das redes sociais, o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva , prometeu “punição dura” à morte “trágica” da criança na ilha do Sal e acrescentou que conversou por telefone com a família da criança, a quem transmitiu “um pouco de conforto neste momento difícil”.