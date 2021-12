Campeonato Regional Boxe de São Vicente 2021 com número de atletas record

12/12/2021 23:01 - Modificado em 13/12/2021 12:30



Quarenta pugilistas, entre homens e mulheres, estão inscritos em mais uma edição do Campeonato Regional Boxe de São Vicente, distribuídos por quatro equipas, que está agendado entre os dias 17, 18 e 19 de dezembro, no polivalente de Ribeira Bote.

Organizado pela Associação de Boxe da ilha, a prova “rainha” da associação liderada por Valdo Reis, avançou em entrevista ao Notícias do Norte, que a época na ilha arrancou há três meses, com a realização de três torneios que serviram de preparação para este campeonato.

A paragem de mais de um ano, prejudicou em muito os atletas a nível competitivo, afirmou este responsável que assegurou que este era um cenário compreensível, mas que com a realização dos torneios “reparamos que os atletas já estão num bom ritmo”, assegurou Valdo Reis.

Neste sentido, salientou que vai ser uma prova bem disputada, tanto a nível técnico, tático e físico, realçando a “rivalidade positiva” entre os quatro clubes, o Sport Clube Ribeira Bote, que é bicampeão, o Comando da Primeira Região Militar, Desportivo de Monte Sossego que é o clube estreante na prova e o Desportivo de Fonte Francês.

Uma participação que segundo Valdo Reis mostra a evolução do boxe na ilha de São Vicente. “Em 2018 quando assumimos a associação conseguimos realizar campeonato, apenas um dia, em 2019 evoluímos para dois dias e este ano, 2021, projetamos a competição para três dias e com maior número de atletas.

Uma competição que alia a parte desportiva à parte de solidariedade, já que a entrada no evento, no próximo fim de semana, está sujeita a um kilo de alimento, que posteriormente será entregue a uma associação de solidariedade social. “O objectivo é levar as pessoas a assistirem a competição, e com isso ajudar, nem que seja pouco, pessoas que precisam”, lançou o presidente da Associação de Boxe de São Vicente, que quer conseguir duplicar os mais de 212 quilos de alimentos conseguidos em 2019.

Já sobre a competição em si, em relação ao número de mulheres na prova, diz que a ilha tem, neste momento, várias mulheres a praticar boxe em São Vicente, mas na competição prevê apenas um ou dois combates, tendo em conta que é uma modalidade de peso, as categorias são muito dispersas.

A equipa da Ribeira Bote sagrou-se vencedora do campeonato regional de Boxe de São Vicente, em 2019. Ao todo participaram 3 equipas Desportivo de Fonte Francês, Comando da 1ª Região Militar e Clube Ribeira Bote.

Os pugilistas da Ribeira Bote conseguiram três medalhas de ouro. Um dos melhores combates no campeonato pôs frente a frente em 64-69- Kgs, Aquino Rocha e Hernany Gomes Ribeira Bote (KO).

Elvis Carvalho