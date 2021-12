Académica do Mindelo conquista Torneio de Abertura 2021/22

12/12/2021 20:32 - Modificado em 12/12/2021 22:54

@ Académica do Mindelo

A Académica do Mindelo conquistou, este fim-de-semana, o Torneio de Abertura de futebol em São Vicente, depois de vencer o Salamansa (1-0) e aproveitando o empate do CS Mindelense com o Castilho.

Depois da vitória da Académica sobre o Salamansa no sábado, 11, por 0-1, o Mindelense teria de vencer obrigatoriamente o Castilho para poder retomar a liderança e conquistar do Torneio de Abertura em São Vicente.

Os comandados por Rui Leite não cumpriram o seu papel e empataram com a formação Castilhiana a uma bola ficando a um ponto da Micá, que conquista assim mais um trofeu para o seu museu e o primeiro da nova época em São Vicente.

Nos outros jogos desta última jornada o Batuque goleou o Falcões do Norte por 5-1 e

Académica termina a prova com 18 pontos, seguido do Mindelense com 17, Batuque 13 pontos, Derby 10 pontos, Salamansa 7 pontos, Farense e Castilho com cinco 5 e Falcões do Norte tem os mesmos 4 pontos.

O campeonato regional de Futebol começa no próximo fim-de-semana, sendo que na primeira jornada há logo um Batuque – Derby. Os outros jogos são Farense – Castilho, Salamansa – Académica e Falcões do Norte – Mindelense.