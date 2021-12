Covid-19: Vacinação dos 12 aos 18 anos arranca no dia 15 de dezembro

12/12/2021 20:18 - Modificado em 12/12/2021 22:56

A vacinação contra a covid-19, para as crianças e jovens dos 12 aos 18 anos arranca no dia 15 de dezembro em todas as escolas do país.

Neste sentido, os pais e encarregados de educação já estão a receber informações sobre todo o processo, assim como a autorização para que os filhos possam ser vacinados contra a covid-19.

De acordo com informações recolhidas por este online, as direções de todas as escolas estão a facultar o documento aos alunos para que os país e encarregados de educação possam dar a devida autorização, se querem ou não que os filhos sejam imunizados contra a covid-19.

Para imunizar os alunos . o Ministério da Educação avança que vão ser usadas as vacinas da Pfizer e da Moderna, que são aconselhadas pela Organização Mundial da Saúde para o efeito.

Quem se congratula com esta medida é o Sindicado Democrático dos Professores (SINDPROF), que diz que há muito tem vindo a defender a necessidade de vacinar os alunos de modo que haja uma imunização total nas comunidades educativas no país.