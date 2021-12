Mindelo recebe este domingo concerto “10 anos de Sodade”

12/12/2021 20:13 - Modificado em 12/12/2021 20:13

A cidade do Mindelo, recebe este domingo, 12, o concerto “10 anos de Sodade” que marca os 80 anos da cantora Cesária Évora, e o 10º aniversário da sua morte.

De acordo com a organização, a Associação Cesária Évora, o show “10 anos de Sodade” terá a presença de vários artistas que partilharam o palco com a Diva dos Pés Descalços como Nancy Vieira, Tito Paris, Chico Serra e Teófilo Chantre, além de jovens cantores como Élida Almeida, Lucibela Santos, Ceuzany Pires, Jenifer Solidade, Naná e Nilza

Chalino entre outros para lembrar o repertório de Mornas e coladeiras com que Cesária Évora levou Cabo Verde ao mundo.

No palco na Praça Nova, também estarão a Orquestra Nacional de Cuba, dos metais cabo-verdianos e de músicos franceses, neste arranque às actividades que durante uma semana pretende homenagear Cesária Évora, uma das maiores cantoras de Cabo Verde.

Do programa consta a inauguração de uma exposição no pátio da Alliance Française do Mindelo, com imagens do percurso da cantora, uma mesa redonda sobre o empoderamento feminino, uma análise sobre a vida e obra da artista, feita pela cineasta Ana Sofia Fonseca, que está a preparar um documentário sobre o mesmo tema e

projecção de documentários.

Também haverá uma passeata e serenata pelas ruas da cidade do Mindelo, oferta de “comida de anjo” (partilha de uma refeição para crianças) e um torneio de uril entre outras actividades.