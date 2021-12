Fogo: Agente da Polícia Nacional mata esposa à tiros

12/12/2021 14:00 - Modificado em 12/12/2021 15:28

Um agente da Polícia Nacional, identificado por Hileno Santos de 29 anos matou esta manhã de domingo, 12 de Dezembro, a sua própria esposa com quem era casado há cerca de um ano, com três tiros, na localidade de Mosteiros, na ilha do Fogo.

A vítima, identificada como sendo Benvinda Santos, deixa 4 filhos, terá sido alvejada com três tiros. A mulher de pouco mais de 40 anos faleceu na hora.

Conforme informações divulgadas, um desentendimento entre o casal pode estar na base deste crime.

O suposto agresor já foi detido pela Polícia e será presente ao Tribunal nas próximas horas