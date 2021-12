Orçamento de Estado para 2022 aprovado na Globalidade

11/12/2021 00:14 - Modificado em 11/12/2021 00:14

O Orçamento Geral do Estado para o ano económico de 2022, foi aprovado hoje na Globalidade, no Parlamento Cabo-verdiano, com votos a favor do MPD e da UCID e abstenção do PAICV.

O diploma mereceu 41 votos favoráveis, sendo 38 do MpD, e 3 da UCID, com o PAICV a votar abstenção.

Na sua declaração de voto, o líder da Bancada Parlamentar do MpD, disse que o “momento é de festa e de celebração”. João Gomes afirma que a sua bancada votou favorável porque este é o “melhor orçamento” que o Parlamento poderia aprovar, tendo em conta o contexto que o País vive.

A UCID por sua vez diz que votou favorável porque é um Orçamento possível. Já o PAICV diz que este Orçamento vai ser duro para os Cabo-verdianos.

De realçar que o Orçamento Privativo da Assembleia Nacional também foi aprovado, na Globalidade, e por unanimidade.