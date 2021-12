PM garante que Governo tudo fará para que justiça seja feita no caso da criança, alegadamente, violada e assassinada no Sal

@ Pagina Facebook do Primeiro Ministro de Cabo Verde

O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, garantiu hoje que o executivo tudo fará para que a justiça seja feita no caso da pequena Eliana Silva Pinto, vítima de um crime bárbaro na ilha do Sal.

Conforme uma nota na sua página do facebook, Ulisses Correia e Silva começou por prestar solidariedade e apoio a família de Eliane, criança de 13 anos que foi assassinada na ilha do Sal, depois de alegadamente ter sido vítima de violação.

O PM enalteceu que pelo telefone falou com a família da criança e transmitiu “um pouco de conforto neste momento difícil” e que na sequência do caso enviou o Ministro da Educação, Amadeu Cruz a ilha do Sal, para estar junto da família nesta hora de “muita tristeza”.

“Estamos todos solidários e tristes com este desfecho trágico deste caso. Ninguém pode ficar indiferente a crimes desta natureza que serão duramente punidos. As autoridades estão a atuar neste sentido” concluiu Ulisses Correia e Silva.