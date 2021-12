Covid-19: Cabo Verde regista doze casos testados positivos e cinco recuperados

9/12/2021 23:47 - Modificado em 9/12/2021 23:47

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas doze casos positivos de covid-19, detectados num universo de 551 amostras, o equivalente a uma taxa de positividade de 2.2 %, num período marcado por mais cinco recuperações.

De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, os resultados das amostras processadas nos laboratórios esta quarta-feira, 08, confirmaram doze casos positivos, sendo 3 em São Filipe do Fogo, 1 em Ribeira Grande de Santo Antão, 3 em Porto Novo, 2 em São Vicente, 2 no Sal e 1 em Tarrafal de São Nicolau, sendo que o País continua “zerado” em termos de óbitos, tendência dos últimos dias.

Já cinco recuperados foram apresentadas nos concelhos de São Vicente (dois), Sal (dois) e Santa Catarina de Santiago (um).

O país contabiliza actualmente 106 casos activos, 38.000 recuperados, 351 óbitos, nove transferidos, perfazendo um total de 38.482 casos positivos acumulados.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia de covid-19 em Cabo Verde, as autoridades de saúde exortam às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a covid-19, que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

O Ministério da Saúde reforça, também, o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da covid-19.