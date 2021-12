São Vicente/Torneio de Abertura: Mindelense procura título com Académica a espreita

9/12/2021 23:41 - Modificado em 9/12/2021 23:42

O Clube Sportivo Mindelense procura no domingo, 12 de dezembro, frente ao Castilho conquistar mais um troféu do Torneio Abertura em São Vicente. Quem está à espreita é a Académica do Mindelo que entra em campo no sábado, 11, para defrontar o Salamansa, com um ponto a menos.

A entrada para a última jornada do Torneio Abertura que antecede o Campeonato Regional em São Vicente, o Clube Sportivo Mindelense lidera com 16 pontos e tem via aberta para conseguir juntar mais um troféu ao vasto palmarés que sustenta. No domingo, os encarnados vão ter pela frente o Castilho, equipa que está no fundo da tabela classificativa com apenas 4 pontos.

Quem está a espreita de um deslize dos Leões da Rua de Praia é a formação da Académica com 15 pontos, que entra em campo no sábado, 11, em jogo que marca a abertura da última jornada da competição, para defrontar a equipa do Salamansa que tem 6 pontos na tabela classificativa.

Em caso de vitória a Micá colocará pressão na turma comandada por Rui Leite, que terá forçosamente de vencer o Castilho.

Quadro completo da última jornada do Torneio Abertura:

Sábado 11: Salamansa – Académica; Batuque – Falcões do Norte; Domingo 12: Derby – Farense; Castilho – Mindelense.