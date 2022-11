Dia da Defesa Nacional: Ministra chama atenção para importância e o papel de todos neste processo

6/11/2022 23:40 - Modificado em 6/11/2022 23:40



A ministra da Defesa Nacional, Janine Lélis, chamou este domingo atenção para a importância e o papel de todos em matéria da Defesa Nacional advertindo que esta responsabilidade não está somente atribuída às Forças Armadas.

Janine Lélis fez esta afirmação à margem de um desfile militar realizado na Cidade da Praia, mas que aconteceu em simultâneo nas ilhas do Sal e em São Vicente, no quadro do programa comemorativo ao Dia da Defesa Nacional.

O desfile na Cidade da Praia contou com a participação da Guarda Municipal e, na ocasião, a ministra aproveitou para chamar a atenção para a importância e o papel de todos em contribuírem para garantir a Defesa Nacional.

“Porque a Defesa Nacional não é só uma responsabilidade das Forças Armadas que é a sua componente militar, mas é essencialmente uma conjugação de esforços, de energia e de capacidades para podermos garantir os interesses da nação”, explicou.

Neste sentido, destacou a presença da Guarda Municipal no evento afirmando que é uma satisfação, pelo que acrescentou que todas as actividades que se realizam neste contexto são exactamente para poder sublinhar esta importância do engajamento de todos.

“Nós tivemos a oportunidade de realizar um fórum para reflectir o serviço militar obrigatório, em todas as regiões aconteceram actividades, foram realizados no Sal e em São Vicente o programa soldado por um dia, exactamente para atrair os jovens e as escolas para poderem vivenciar como é que é o dia de um soldado”, lembrou.

Isto na perspectiva, segundo a ministra da Defesa, de sensibilizar e de mostrar como é que as coisas se processam, para que haja cada vez mais, confiança nas instituições das Forças Armadas e para também sensibilizar as pessoas para a importância da participação de cada um para o contributo da Defesa Nacional.

“A Defesa Nacional faz-se com energia de muito mais gente, com vários outros sectores, por exemplo, é instituído o dia 06 de Novembro por causa do combate à dengue porque aquilo foi uma ameaça nacional, assim como a própria pandemia da covid-19 foi uma ameaça”, recordou, reconhecendo o papel das Forças Armadas em todos esses processos.

Entretanto, para Janine Lélis, no fundo, a Defesa Nacional é a conjugação das forças e das energias da Nação de modo a se proteger e oferecer segurança e defesa à Nação.

O Dia da Defesa Nacional, 06 de Novembro, foi uma data escolhida em referência ao dia em que, no ano de 2009, o País se mobilizou para, de forma consciente, abnegada e, acima de tudo, eficaz, evidenciar a sua capacidade de acção colectiva e se organizou para combater o alastramento da epidemia de dengue.

Inforpress