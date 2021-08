Manifestantes consideram que Cabo Verde não tem nada a ver com o “problema” existente entre a Venezuela e os EUA

13/08/2021 13:21 - Modificado em 13/08/2021 13:21

Elementos que participaram, hoje, de manhã, numa manifestação junto do Tribunal constitucional, onde decorria a audiência para decidir sobre um recurso da defesa conta a extradição do diplomata venezuelano, exigiram a libertação de Alex Saab. Consideram que “Cabo Verde não tem nada a ver com o problema existente entre a Venezuela e os Estados Unidos” e por isso não devia ter intervindo neste assunto. Esta posição é também defendida por cerca de 85% da população de São Vicente, Praia e Santa Catarina, que numa pesquisa de opinião realizada, no ano passado, defende que o governo de Cabo Verde agiu mal ou se intrometer nesse assunto e de ter assumido a defesa dos interesses dos EUA.

Os manifestantes também consideram que “Alex Saab é um diplomata estrangeiro que foi preso ilegalmente no nosso país, e por isso deve ser libertado”. Aqui também vão de encontro com a decisão do Tribunal da CEDEAO, que Março do ano passado mandou libertar Alex Saab por considerar a prisão ilegal.

Outros manifestantes que falaram à imprensa manifestaram receio pelas represálias e consequências, diplomáticas e outras, que Cabo Verde pode vir a sofrer por ter prendido e mantido Alex Saab sob custódia e insistindo na tentativa de o extraditar para os Estados Unidos.

Receios esses que ontem saíram da esfera das teorias da conspiração quanto a Rússia através de um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros deixou claro que haverá consequências pela prática dos EUA em mandar deter um diplomata num país terceiro.