Grupo de pessoas em manifestação nas imediações do Tribunal Constitucional pede libertação de Alex Saab

13/08/2021 11:02 - Modificado em 13/08/2021 11:02

Um grupo pessoas concentrou- se nas imediações do Tribunal Constitucional, na Cidade da Praia, que começou as 9 horas uma audiência para decidir sobre a extradição ou nao, pedindo a libertação do diplomata Alex Saab, detido em Cabo Verde desde Junho 2020 .

Munidos de cartazes com frases como “Libertem Alex Saab”, “Queremos justiça para Alex Saab”, “Stop de abuso para Alex Saab” e “Liberdade a Alex Saab”, entre outros, os manifestantes gritam pela liberdade do enviado especial da Venezuela para “as coisas não se complicarem em Cabo Verde”.

A manifestação decorreu nas imediações do Tribunal Constitucional, onde iniciou-se hoje o julgamento do recurso para extradição de Saab, mas a intenção do grupo, constituído na sua maioria por jovens da Cidade da Praia, era de manifestar-se em frente ao Tribunal Constitucional.

Contundo, os manifestantes foram barrados pela policia e encontram-se agora junto da rotunda do Homem de Pedra, em Chá de Areia.