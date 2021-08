Uso abusivo do álcool e de drogas está na base de mais de metade dos casos de VBG em Cabo Verde

13/08/2021 01:23 - Modificado em 13/08/2021 01:23

Mais de metade dos casos de violência baseada no género (VBG) em Cabo Verde estão associados ao uso abusivo do álcool e de droga. Esta é a leitura que o mentor do projecto Casa de Reabilitação “Mentesã”, Eduino Moniz, tem dos dados de VBG apresentados pela Policia Nacional.

Segundo aquele especialista, é difícil encontrar no país menos que 70 por cento dos casos de VBG sem ser associado ao uso abusivo do álcool e de drogas, o que constitui, em Cabo Verde um problema que atinge várias esferas sociais e que, por isso, deve ser considerado um problema de saúde pública.

“Nós falamos de várias coisas, da problemática do álcool e das drogas em Cabo Verde e qual é o nosso propósito, o que vamos fazer. Como Casa Mente Sã, nós iniciamos a nossa actividade em Outubro do ano passado, em 2020, aqui em Cabo Verde e pretendemos apoiar humildemente no melhoramento das questões das drogas e uso abusivo do álcool em Cabo Verde”, disse.

Cabo Verde registou 936 casos de Violência Baseada no Género (VBG) neste primeiro semestre, correspondendo a um aumento de 16,27 por cento das situações contabilizadas na sua maioria nos concelhos da ilha de Santiago, segundo dados fornecidos pela Polícia Nacional.

Os dados foram anunciados esta quinta-feira, pelo director da Escola de Formação da Polícia Nacional, Gilberto Alves, durante a sua intervenção na cerimónia de abertura da formação sobre VBG, destinada a 25 agentes policiais.