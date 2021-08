Cabo Verde Airlines aposta em novo conselho de administração liderada por Sara Pires para “refundar” empresa

Sara Pires é a nova Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Cabo Verde Airlines, tendo sido eleita hoje, por unanimidade, numa votação entre os representantes dos accionistas da empresa, durante uma Assembleia Geral extraordinária que também escolheu João Alberto Pereira e Carlos Salgueiral com administradores e efectivos, e José Aldino Ribeiro e Neusa Évora como não executivos.

O accionista privado, Victor Fidalgo, garantiu depois de concluído o processo, que “apesar da necessidade de alguns ajustes” durante a votação do novo Concelho de Administração da empresa, chegou-se a um acordo quanto à proposta apresentada, pelo que se pode dizer que “os órgãos foram eleitos por unanimidade”.

Esta eleição, segundo Victor Fidalgo, representa o relançar das espectativas de correcção das falhas que vêm ocorrendo desde 2016, quando a Loftleidir Cabo Verde, pertencente à islandesa Loftleidir Aicelandic, comprou 51 por cento das acções dos TACV. O principal acionista privado disse ainda esperar que “num prazo de até 120 dias, o novo Conselho de Administração apresente o seu plano para refundação da empresa”.

O objetivo, agora, é fazer com que os TACV “possam também entrar no mercado do turismo e ocupar um nicho que inclui o mercado étnico, competindo essa tarefa à nova direcção.

O Estado cabo-verdiano voltou a assumir em Julho passado, o controlo da empresa, ao reaver os 51 por cento das acções dos TACV que tinham sido privatizados a favor da Loftleidir Cabo Verde, controlada por investidores da Islândia. O Governo alegou, na altura, incumprimentos de diversa ordem da parte do parceiro estrangeiro, quanto aos compromissos do contrato assinado.