José Maria Neves formaliza candidatura a Presidente da República, preocupado com a justiça e os transportes em Cabo Verde

12/08/2021 14:41 - Modificado em 12/08/2021 14:41

José Maria Neves

O Mandatário Nacional da candidatura de José Maria Neves, Germano Almeida, entregou esta quinta-feira, 12 de Agosto, no Tribunal Constitucional (TC), o dossier que formaliza a entrada no pleito eleitoral, do antigo Primeiro-ministro, que segundo o seu representante, vai ter como principais preocupações, enquanto Chefe de Estado, questões como a Justiça e os transportes aéreos.

Em declarações a imprensa, Germano Almeida, disse estar entusiasmado pela forma como o projecto de José Maria Neves foi aceite pelos cabo-verdianos, o que no seu entender, permitiu reunir em pouco tempo quatro mil assinaturas, o máximo permitido para alicerçar legalmente uma candidatura.

O advogado e escritor realçou que o país precisa de mudanças, reconhecendo, porém, que o Presidente da República não as traz por si só, “mas que pode potenciá-las na medida dos poderes que detém constitucionalmente”.

“O poder de influenciação presidencial é grande e precisa ser usado em Cabo Verde nos mais diversos domínios”, avançou, considerando ainda que a Justiça e os Transportes Aéreos são áreas que devem merecer uma atenção especial do próximo Presidente da República.

“Na questão da Justiça, por exemplo, esperávamos que os poderes falassem sobre a situação porque a Justiça neste momento está efectivamente mal em Cabo Verde, e é preciso que as pessoas com responsabilidade vejam isso e digam, digam expressamente: temos que pegar nesta questão e reformar a Justiça”.

Do mesmo modo, segundo Germano Almeida, a questão dos transportes deve ser tratada com prioridade, uma vez que, referiu, “num país como Cabo Verde não pode haver um bom sistema de transporte sem ser subsidiado pelo Estado”.

Isso é “impossível” e os Governos têm de subsidiar os transportes, afirmou Germano Almeida, falando como porta-voz de José Maria Neves na qualidade de seu mandatário, e revelando um pouco das preocupações e da agenda do candidato, caso venha a ser eleito Presidente da República nas eleições marcadas para 17 de Outubro.