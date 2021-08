Futebol: Cabo Verde cai três posições no Ranking FIFA

12/08/2021 14:35 - Modificado em 12/08/2021 14:36

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) atualizou hoje o ranking mundial da modalidade, tendo Cabo Verde baixado três posições, passando agora a ocupar o lugar 77° lugar citado no ranking, o que coloca os Tubarões Azuis no 15º lugar no continente africano.

Cabo Verde tem, agora, 1.327 pontos, liderando o universo dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), numa lista que continua a ser encabeçada, em termos mundiais, pela seleção da Bélgica, seguida do Brasil e da França. Portugal caiu para a 8.ª posição. Em África, o ranking é liderado pelo Senegal, que é seguido da Tunísia, da Algéria e do Marrocos.

A Seleção Nacional que já foi a melhor em África, em 2016, ocupando a posição 31 a nível mundial, teve a seu melhor registo em 2014 quando estava em 27.º lugar do ranking da FIFA. Cabo Verde entrou para o ranking da FIFA em 1993, na 147ª posição.