OMS emite alerta vermelho para vírus altamente contagioso “semelhante ao ébola”. Taxa de mortalidade é de 88%

12/08/2021 11:29 - Modificado em 12/08/2021 11:29

A OMS emitiu um alerta de emergência sobre um novo vírus “semelhante ao ébola”, com uma taxa de mortalidade de 88% que pode “espalhar-se em larga escala”.

O caso relatado de aparecimento do vírus Marburg foi em Gueckedou, na Guiné, região foi onde também surgiram os surtos de ébola em 2021 no país, bem como o surto de 2014-2016 na África Ocidental.

De acordo com a OMS, citada pela ‘CNN’, “o vírus é transmitido para humanos a partir de morcegos frugívoros e pode ser transmitido de humano para humano através do contato direto com fluidos corporais de pessoas infetadas ou superfícies e materiais contaminados com esses fluidos. Não existem vacinas ou tratamentos antivirais para tratar o Marburg, no entanto, existem tratamentos para sintomas específicos que podem melhorar as hipóteses de sobrevivência dos pacientes”.

O Marburg causa sintomas semelhantes aos da Ébola, começando com febre e fraqueza, podendo legar a sangramento interno ou externo, falência de órgãos e morte.

A organização relata ainda que foram retiradas “amostras de um paciente já falecido e testadas por um laboratório de campo em Gueckedou, bem como pelo laboratório nacional de febre hemorrágica da Guiné, deram positivo para o vírus de Marburg. Uma análise posterior do Institut Pasteur no Senegal confirmou o resultado.”

O paciente terá apresentado os primeiros sintomas em 25 de julho, antes de recorrer aos serviços de saúde. Teria estado em contato próximo com outras quatro pessoas que atualmente não apresentam sintomas.

As autoridades sanitárias estão a tentar encontrar pessoas que possam ter tido contato com o paciente, e estão também a lançar uma campanha de educação pública para ajudar a conter a propagação da infeção.

Matshidiso Moeti, diretor regional da OMS para a África, sublinhou que “o potencial do vírus Marburg para se espalhar por toda a parte significa que é necessário detê-lo o quanto antes.”

multinews.sapo