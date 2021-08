Fatia de bolo do casamento de Diana e Carlos vendida por dois mil euros

12/08/2021 10:57 - Modificado em 12/08/2021 10:57

Pedaço do bolo de casamento do príncipe Charles com a princesa Diana, em 29 de julho de 1981, foi preservado por 40 anos — Foto: Reprodução/Dominic Winter

Quarenta (40) anos após o casamento real, uma fatia do bolo do casamento da princesa Diana com o príncipe Carlos, celebrado em 1981, foi vendida por dois mil euros.

Tal como havia sido anunciado no final de julho, foi leiloada esta quarta-feira, dia 11 de agosto, uma fatia do bolo de casamento do casamento da princesa Diana com o príncipe Carlos.

Esperava-se que o pedaço de bolo pudesse render cerca 350 e 580 euros, mas a expectativa foi largamente ultrapassada. Um fã da realeza britânica ofereceu 2.100 euros para ficar com este ‘símbolo’ do casamento que decorreu há 40 anos.

As licitações vieram de várias parte do mundo, mas foi Gerry Layton, assumido admirador da monarquia, o comprador que licitou o valor mais alto e que conta agora na sua coleção com uma fatia de bolo única.

“Achei que gostaria de adicioná-lo ao meu espólio, que será doado à caridade após a minha morte”, refere o comprador.

A fatia de bolo, recorde-se, pertence a um dos 27 bolos oferecidos para a cerimónia – que decorreu a 29 de julho de 1981 – e tem um brasão real em dourado, vermelho, azul e prateado.

O doce foi guardado por Moyra Smith, que manteve a fatia conservada com película aderente. A mesma foi vendida a um colecionador em 2008, que agora a tinha colocado em leilão.

Noticiasaominuto