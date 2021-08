Santo Antão/Ponta do Sol: Jovem de 30 anos assassinado

12/08/2021 08:40 - Modificado em 12/08/2021 08:42

Um jovem de 30 anos, que respondia pelo nome de Cândido Marçal, mais conhecido por Bomba, foi assassinado com um pedaço de balaústre na noite desta quarta-feira, na localidade de Ponta do Sol, Santo Antão,

Segundo o comandante da Esquadra da Polícia Nacional na Ponta do Sol, Danielson Varela, a vítima, que era motorista de profissão, sofreu uma agressão física com um soco e um golpe com um pedaço de balaústre na cabeça.

“A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos”, afirmou Danielson Varela.

A mesma fonte salientou ainda que os presumíveis autores, Yuren Fonseca (Marak), de 26 anos de idade, e Emerson Martins (Nhau), de 25 anos, já se encontram detidos e vão ser apresentados hoje ao Ministério Público.

O caso terá acontecido por volta das 20:15 de quarta-feira, quando Cândido Marçal (Bomba) estava num bar e terá sido abordado pelos dois agressores.

Anilton Delgado disse ter assistido a tudo e contou à Inforpress que após uma troca de palavras e de empurrões, Bomba terá optado por evitar a briga mas Marak e Nhau “queriam brigar a todo o custo”.

Quando decidiu sair à rua, Bomba foi agredido com um soco e logo de seguida com o golpe de balaústre.

Uma grande moldura humana saiu à rua para se manifestar junto à Esquadra da Polícia Nacional, na Ponta do Sol, que acusam de não ter feito nada para evitar o ocorrido apesar da pouca distância que separa a Esquadra e o local do ocorrido.

É que, segundo moradores da Ponta do Sol, os dois agressores são reincidentes, já foram condenados e cumpriram pena, eram muitas vezes presos e soltos logo depois, ao contrário da vítima que, segundo a própria polícia, era um homem pacato e educado.

Inforpress