Delegacia de Saúde de São Vicente quer vacinar 90 por cento da população até outubro

12/08/2021 07:56 - Modificado em 12/08/2021 07:56

O delegado de saúde de São Vicente, Elísio Silva, indicou esta quarta-feira que o objectivo das autoridades sanitárias da ilha é atingir, até Outubro, a meta dos 90 por cento da população vacinada com a primeira dose de uma das vacinas disponíveis no país. Neste momento, a taxa atingida é de 72 por cento.

Conforme informações avançadas por esse responsável, o ritmo de vacinação na ilha tem sido “excelente”, fazendo que São Vicente tenha já 11 por cento da sua população completamente imunizada.

Com o ritmo que temos actualmente, e que aumentou com a decisão de obrigatoriedade do Certificado Covid19, os centros de saúde vacinam cerca de 1000 pessoas por dia, o que vai ao encontro das perpectivas da Direcção Nacional da Saúde, de se chegar aos 90 por cento da população vacinada com uma primeira dose, até ao mês de outubro.

O Delegado da Saúde de São Vicente anunciou ainda que os postos sanitários das zonas periféricas vão passar a vacinar pessoas nas próprias comunidades. São Vicente tem neste momento 37 casos ativos de covid-19, das quais três requerem cuidados mais específicos.