Operações de transbordo de pescado no Porto Grande com crescimento acentuado

12/08/2021 07:25 - Modificado em 12/08/2021 07:28

O transbordo de pescado no Porto Grande do Mindelo, na ilha de São Vicente, é um dos segmentos do mercado portuário que tem registado um contínuo crescimento e tem sido uma importante fonte de rendimento para os trabalhadores e igualmente para a comunidade portuária, com impacto significativo na economia da ilha e do país.

Ao contrário de outros sectores, a pandemia da Covid 19, não impactou negativamente essa actividade no Porto Grande, pelo contrário, uma vez que se registou, entre janeiro e abril, um aumento de cerca de 15 por cento face ao período homólogo de 2019, segundo a mesma fonte, que assegura que este aumento deveu-se à incidência da pandemia nos países dos portos concorrentes, como os de Abidjan e Dakar, onde obrigou à suspensão de serviços, originando o aumento da procura pelos Portos de Cabo Verde.

Em 2016, o Porto Grande registou o transbordo de cerca de 22 mil toneladas de pescado, conforme artigo da revistademarinha.com, e em 2019 o registo mais do que duplicou, tendo sido de 45 mil toneladas.

Em 2019, o movimento de pescado no Porto Grande gerou receitas diretas superiores a um milhão de euros e esta atividade constituiu uma das principais fontes de rendimento dos trabalhadores portuários.

O transbordo internacional de pescado no Porto Grande beneficia várias classes profissionais, empresas e instituições nomeadamente os ligados às áreas de transformação e comercialização do produto, além da manutenção, que prestam serviços às frotas de pesca que operam na região do Atlântico centro-leste.

Para servir esta cadeia de atividades, existem três entrepostos frigoríficos na ilha de São Vicente, e a maior dessas unidades, operada pela empresa ATUNLO, tem capacidade para o armazenamento de 3.000 toneladas de pescado.