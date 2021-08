Equipa de Defesa Alex Saab Denuncia Operação de Escuta Ilegal

11/08/2021 16:12 - Modificado em 11/08/2021 16:12

“O Supremo Tribunal de Cabo Verde declarou que Alex Saab é livre. Disse agora em várias ocasiões que, por estar em prisão domiciliária, não está ‘na prisão'”, disse hoje o Dr. José Manuel Pinto Monteiro na Praia.

O Dr. Monteiro prosseguiu, dizendo. “Os meus colegas, juntamente com muitos cabo-verdianos de pensamento racional, têm estado intrigados com esta descrição há já algum tempo. Enquanto Alex Saab já não se encontra numa cela de 2×2 metros em solitária, a comunidade pública e global das nações civilizadas deve estar consciente de que a sua actual “liberdade” significa que vive numa casa vigiada por 50 guardas fortemente armados, todos eles com chaves da casa, que podem entrar na sua casa a qualquer hora do dia ou da noite, todos os quais gostam de se envolver e desengatar as suas metralhadoras sempre que passam pelo Sr. Saab como um lembrete da verdadeira extensão da sua “liberdade” e o Sr. Saab não pode trancar nenhuma das portas da sua área privada, incluindo a casa de banho. É importante notar que ele não pode sair de casa em qualquer altura, como se estivesse na prisão”.

Comentou ainda “Hoje ficámos a saber que na casa ao lado, onde se encontram os guardas armados do Sr. Saab, a polícia local em conjunto com parceiros externos, já há algum tempo que ouvimos as conversas privadas do Sr. Saab não só com a sua irmã, mas também as conversas privilegiadas entre o Sr. Saab e os seus advogados locais. Denunciamos esta violação dos direitos humanos básicos e fundamentais do Sr. Saab nos termos mais veementes possíveis. A defesa apela à liderança da Comunidade da CEDEAO, da União Africana e do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas para se juntarem à equipa de defesa na condenação desta conduta ultrajante e ilegal por parte de Cabo Verde.”

O Dr. José Manuel Pinto Monteiro concluiu: “Agora sabemos o que o Supremo Tribunal quis dizer quando disse: “Alex Saab é livre”. Significa que ele é livre para ser psicologicamente torturado, livre para ser detido sem um mandado, livre para lhe ser negado o acesso aos cuidados de saúde de que necessita, livre para lhe ser negada justiça e livre para ser desumanizado por um sistema de justiça cabo-verdiano que foi sacrificado pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro do Interior e pelo Procurador-Geral no altar do expediente político”.