São Vicente: Projecto Neve Insular promove residência artística com designer do Senegal

11/08/2021 13:48 - Modificado em 11/08/2021 13:53

O projecto Neve Insular iniciado a 5 que decorre até ao dia 20 de agosto, promove “Rbera-Residência Artística”, um laboratório de colaboração criativa entre artistas, designers, artesãos e a designer têxtil senegalesa Johanna Bramble, no Centro Agroecológico do Madeiral, em São Vicente.

De acordo com nota da Neve Insular, após 3 anos de atividade, o projeto Neve Insular promove Rbera-Residência Artística, que incentiva a experimentação, o uso das matérias-primas locais e a prática artística enraízada no têxtil.

O mesmo documento acrescenta que, este ano, aumentou a plantação biodiversa em torno do algodão para 800 metros quadrados e já promoveu um mês de formação sobre o “Ciclo de Algodão” para oito artesãos emergentes.

“A criação de um sistema de produção local, capaz de albergar as várias fases de desenvolvimento de um produto, nomeadamente a plantação da fibra, a sua transformação e criação de um produto, atribui às comunidades e seus habitantes uma organização laboral”, lembra a Neve Insular, para quem “isto permite executar várias funções dentro do ciclo e enriquecê-lo, com capacidade de resposta aos desafios do mercado do artesanato e design contemporâneos nacional e internacional”.

“Neve Insular – Fiando o algodão das novas gerações” é um projecto financiado pela União Europeia, gerido e co-financiado pelo Camões, IP em parceria com a EUNIC.