São Vicente: Trinta jovens participam na Academia de Moda Verão 2021

11/08/2021 13:23 - Modificado em 11/08/2021 13:25

Academia de Moda Verão 2021, que arranca esta quarta-feira e acontece, até o próximo domingo, 15 de Agosto conta com a participação de 30 jovens vão participar de workshops sobre moda, e auto – maquilhagem para passarela, ensaios fotográficos nas ruas do Mindelo, pintura corporal, desfiles entre outros.

“Uma semana, que trinta jovens irão estar juntos em workshops, desfiles e ensaios fotográficos”, explica o responsável do Cabo Verde Model Academy, Hernany Morreria.

Durante estes dias, estes jovens vão estar em um aprendizado, porque “pensar e sonhar uma carreira exige sempre um espirito de dedicação, disciplina e obviamente, um aprendizado contínuo defende”, defende Hernany Morreria.

Embora reconheça que o mercado da moda em Cabo Verde é limitado, “quase que não existe”, Hernany Morreria defende que os jovens cabo-verdianos podem ter oportunidades internacionais e o objetivo é quando chegar esta oportunidade estejam minimamente preparados. “Esse é o objetivo, a formação continua”, com a organização de desfiles e outros eventos a volta da moda em Cabo Verde, no intuito de elevar o patamar da moda cabo-verdiana, realça.

Nesta quarta-feira, 11, haverá um desfile na Prassa 3, no dia seguinte terá outro desfile no Palácio do Povo, na Rua de Lisboa e, no dia 13, no Le Metalo.

O ponto alto, conforme Hernany Moreira vai ser no dia 14 com a participação dos modelos num desfile na inauguração do Estúdio Mansa Floating Hub.