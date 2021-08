Covid19: São Vicente atinge 70 por cento de vacinados com pelo menos uma dose

10/08/2021 01:50 - Modificado em 10/08/2021 01:50

O objetivo de ter 70 por cento da população de São Vicente vacinada contra a covid-19 com, pelo menos uma dose, foi atingido esta segunda-feira, 9 de Agosto. Na realidade, 71,2 por cento das pessoas maiores de 18 anos já se encontram imunizadas naquela ilha, que registou 7.218 novos vacinados só na última semana.

De acordo com os dados divulgados, nos últimos 15 dias foram vacinados 11.107 indivíduos, o que muito contribuiu para que se atingisse a meta em referência. Assim, no total, já são 42.692. No que respeita à segunda dose, já foi aplicada a 5.528 indivíduos, um número que poderá aumentar na semana corrente, em que está previsto serem vacinados grupos de risco e classes profissionais como doentes crónicos, militares e professores.