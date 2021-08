Festival da Baía das Gatas 2021 realiza-se este fim-de-semana, com 25 artistas nacionais

A 37ª edição do Festival Internacional da Baía das Gatas acontece este fim-de-semana, novamente em formato digital, a partir do Pont dˈágua e terá vários espetáculos com 25 artistas nacionais.

Devido à pandemia da covid-19, a modalidade presencial, que deveria arrancar esta sexta-feira, 13, pra terminar a 15 de Agosto, na praia da Baía das Gatas, foi novamente cancelada, mas a Câmara Municipal de São Vicente decidiu fazer um “festival online”, com um palco instalado no espaço Pont dˈágua.

De acordo com o calendário, na sexta-feira, a partir das 19:30, Cremilda Medina abre o evento, seguindo-se, noite adentro, Ilo Ferreira, Djonny Carvalho, Gay Dias, Anísio Rodrigues e Constantino Cardoso. Irão actuar ainda, no primeiro dia, Paulo Bloc, Khaly Angel, Dieg e Hilario.

No sábado, 14, a partir das 21 horas, será a vez de Ary Cueca, o primeiro do programa, seguindo-se Tiago Silva, Ely Paris, Ceuzany, Joceline e Ricky Man. No último dia do certame, esta edição acolherá, Aline Federico, Fábio Ramos, Djosa, Diva Barros, Jaqueline Fortes, Jorge Sousa, Edson Oliveira e My Roots, cabendo o encerramento a Mark Delman.