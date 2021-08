STV Notícias é o novo canal de televisão em Cabo Verde

9/08/2021 13:55 - Modificado em 9/08/2021 13:55

A STV Notícias, pertencente ao grupo SOICO, é mais um canal de informação por assinatura que vai estar disponível para os telespectadores cabo-verdianos, a partir do dia 10 deste mês, no canal 15 da plataforma UNITEL T+, e estará incluído no pacote base da mesma.

A entrada da STV Notícias no mercado de Cabo Verde resulta, segundo nota enviada aos jornais, de uma parceria entre a operadora de TV e a operadora de telecomunicações, Unitel T+, e concretiza o objectivo do Grupo SOICO de internacionalização do canal, principalmente no universo de países de língua portuguesa.

Cabo Verde junta-se, assim, a Moçambique, Angola e Portugal, na lista de países lusófonos que já têm acesso à STV Notícias, que também é difundida na África Austral e na Europa, através de plataformas de cabo e satélite.

A STV Notícias é o primeiro e único canal temático de informação de Moçambique e o segundo do grupo SOICO, que também é dono da a STV, estação generalista. A SOICO, criada em 2000, tem vindo a consolidar a sua presença em Moçambique e a nível internacional, através dos seus produtos multimédia.