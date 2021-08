FCF quer ajudar as associações regionais na retoma das competições

9/08/2021 02:04 - Modificado em 9/08/2021 02:04

O vice-presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Inácio carvalho, garantiu na cidade da Praia que a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) está disponível para apoiar as associações regionais na retoma das actividades desportivas, suspensas desde Março de 2020, devido à pandemia de Covid-19.

Aquele responsável assegurou, em declarações à imprensa, no sábado, que a FCF sempre se mostrou disponível para a retoma e que fez vários investimentos junto das associações para o efeito. No entanto, defende caberá, agora, às associações, tomar as respectivas iniciativas quanto ao início da próxima época desportiva, que “contará seguramente com todo apoio da federação”.

Os campeonatos regionais e nacionais foram suspensos em Março de 2020, devido à Covid-19. As associações regionais, com excepção de Santiago Sul, São Vicente e Maio, retomaram as competições entre Fevereiro e Abril de 2021, mediante a realização de testes rápidos, mas voltaram de seguida a suspender as actividades, devido ao agravamento da situação epidemiológica no país.

O Governo anunciou, na semana passada, a 31 de Julho, o fim da situação de calamidade e a retoma em pleno das actividades culturais e desportivas com assistência do público, mediante apresentação do certificado de vacinação contra covid-19 ou teste negativo.