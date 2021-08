Covid-19: Cabo Verde com mais 35 casos positivos

7/08/2021 01:32 - Modificado em 7/08/2021 01:33

Cabo Verde notificou esta sexta-feira 35 novos casos de infeção por SARS-CoV-2, com o concelho da Praia, ilha de Santiago, a liderar a lista de novos diagnósticos positivos. Pelo 11º dia consecutivo não foram registadas mortes por covid-19 no país.

Foram notificados nesta sexta-feira, mais 35 casos positivos de Covid-19, indicou os dados do Ministério da Saúde, dando conta que foram analisadas 1.470 amostras nas últimas 24 horas.

Os casos foram diagnosticados na Praia, 13, Santa Catarina de Santiago, 6, Maio e São Vicente com 3 cada, São Salvador do Mundo e Ribeira Grande de Santiago com 2 cada, Boa Vista, Sal, Porto Novo, Ribeira Grande de Santo Antão, Mosteiros e Santa Cruz com 1 cada.

Há ainda a registar, segundo os dados, mais 25 recuperados passando o país 33.230 pessoas com altas.

O País passa a contabilizar 427 casos ativos, 298 óbitos, 12 por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 33.976 casos positivos acumulados.