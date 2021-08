Federação Cabo-verdiana de Atletismo promove curso de treinadores, nível 1

A Federação Cabo-verdiana de Atletismo, FCA, promove nos dias 09 a 23 de agosto, na cidade da Praia, um curso para treinadores nível 1 e ainda um seminário sobre planificação.

De acordo com uma nota de imprensa, o curso a ter como palco o Estádio Nacional, contará com a presença de 29 formandos selecionados a nível nacional, com aulas teóricas e práticas. De 21 a 23 de agosto decorrerá o seminário voltado para a planificação, como complemento do curso.

“O curso tem como objetivo capacitar e certificar novos treinadores para a modalidade de atletismo, garantindo que cada ilha e cada concelho tenha treinadores qualificados de acordo com os padrões internacionais” lê-se no comunicado.

A mesma fonte, refere que as referidas aulas serão ministradas por “experts internacionais” nomeadamente os professores Daniel Leandro Filipe Martins do SCP e Glenda Letícia Aguilar Zúniga Araújo, também membro da FCA.

Durante as aulas serão abordados conteúdos específicos de cada modalidade do atletismo, como progressões de ensino, modelos técnicos, planeamento dos treinos, conteúdos gerais sobre anatomia, fisiologia, biomecânica, nutrição, prevenção de lesões, desenvolvimento e crescimento, filosofia de treino e desenvolvimento do atleta.