REMEX – 2021 Pode consagrar Aníbal Delgado como vencedor absoluto destas cinco edições

6/08/2021 02:33 - Modificado em 6/08/2021 02:33

A quinta edição do REMEX – 2021 prova que liga, a ilha de São Vicente e Santo Antão, acontece já no próximo sábado, 7 agosto, este ano envolve 9 remadores, na travessia de 9 milhas em águas abertas. A edição deste ano pode, consagrar o atleta e coordenador deste projecto, Aníbal Delgado, como o vencedor absoluto deste evento desportivo.

Detentor do título por quatro vezes consecutivo, Aníbal Delgado, como atleta e coordenador deste de 2017, conta que esta prova tem sido organizada com “muito esforço, sacrifício e dedicação”, de forma a colocar estes nove atletas na água rumo a Santo Antão.

“Não foi fácil montagem de Remex, mais uma vez, este ano devido a pandemia, tivemos muitos problemas em termos de patrocinadores. Entendemos, mas graças aos que temos vamos conseguindo organizar e dar vida a este evento, que tem sido a concretização de um sonho”, afirma este responsável, que é o vencedor absoluto da prova, com quatro edições conquistadas.

Segundo Aníbal Delgado, os atletas vão contar com a proteção da Guarda-Costeira, de 10 motas de água, de 3 lanchas e salva-vidas que os vão acompanhar para que possam completar o percurso com maior segurança.

Em relação a participantes, o número máximo são nadadores salvadores da ilha de São Vicente. Entretanto, Aníbal Delgado lamenta o facto de 10 atletas da zona Sul do país não vão participar na prova, por falta de apoios.

Com quase tudo pronto para a partida às 6,00 horas da manhã na praia de Lajinha e meta na Cidade do Porto Novo, cerca de 3 horas e meia depois, com a chegada de todos, realça o facto dos participantes, principalmente os nadadores salvadores, treinarem durante o ano todo.

Uma novidade este ano é que os dois primeiros a chegarem na praia do Armazém, no porto Novo, vão poder participar numa travessia que liga a ilha do Maio a Cidade da Praia, já em Setembro, “se tudo correr bem”.

Com a quinta edição, prestes acontecer, o balanço desta prova, segundo Aníbal Delgado é positivo. “Temos conseguido os nossos objetivos, que é primeiro implementá-lo como uma modalidade no país e se torna um desporto, e segundo para que, mobilize jovens para sua prática e tente usar alguns apoios de uso.

Destes cinco anos, destaca as conquistas alcançadas, entre os quais, motivar participantes de outras ilhas a participar e o objetivo é, no próximo ano, contar com a presença de remadores do Sal, Boavista, Santiago Santão Antão e São Vicente, de forma a transformá-lo numa prova nacional mais forte e com mais competidores.

À chegada à cidade do Porto Novo, os participantes da 4ª edição da Remex serão recebidos pelas entidades municipais, a Delegacia de Saúde e a população. Depois regressam à cidade do Mindelo numa embarcação da Guarda Costeira.

Elvis Carvalho