José Maria Neves quer voltar a “colocar em cima” da mesa “a Regionalização” na agenda politica

6/08/2021 02:23 - Modificado em 6/08/2021 02:27

A candidatura de José Maria Neves às eleições presidenciais marcadas para 17 Outubro, promete para São Vicente, caso se for eleito, voltar a colocar em cima da mesa, “a Regionalização”, que é segundo o candidato ao cargo mais alto da nação, “um dos temas mais caros para a ilha e bandeira de Onésimo Silveira”.

Após passagem para a ilha de São Nicolau e Santo Antão, José Maria Neves volta fazer escala obrigatória em São Vicente.

Em comunicado enviado a imprensa, a candidatura do ex-primeiro ministro, de 2001 a 2016m assegura que a passagem pela ilha “não se fica só por isso”.

E por isso, ciente da importância da ilha do Porto Grande e das suas gentes no contexto do Norte do País, o candidato à Presidência da República “volta a privilegiar a conversa com as pessoas e por isso para ouvir e conversar com os sanvicentinos”.

“No programa, um dos temas mais caros para a ilha e bandeira de Onésimo Silveira, o emblemático político de S. Vicente, primeiro e por três mandatos consecutivos presidente da Camara Municipal; poeta, romancista e diplomata das Nações Unidas recentemente desaparecido” – lê no comunicado.

“A Regionalização”, última batalha do “grande Senador da República”, como o considerou José Maria Neves, volta assim a estar em cima da mesa pela mão do agora proponente ao mais alto cargo da Nação.

A conversa aberta com os cidadãos em S. Vicente está marcada para este sábado, dia 7 de Agosto, no Centro Cultural do Mindelo.