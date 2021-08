Entrada de estrangeiros em Cabo Verde só com certificado de vacinação contra a covid-19

6/08/2021 02:13 - Modificado em 6/08/2021 02:14

Cabo Verde aceita entrada no país, de viajantes internacionais só com certificado de vacinação contra a covid-19 completa, sem necessidade de realização de testes.

A informação foi avançada pelo diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, esta quinta-feira, anunciando que o país já está a aceitar os certificados emitidos por países terceiros, tendo já sido emitida uma diretiva pela Direção Nacional de Saúde (DNS) nesse sentido. “Apenas certificados válidos, emitidos por entidades credenciadas. A pessoa tem que respeitar o período de ativação do sistema imunitário previsto no Resumo das Características do Medicamento” sustentou o responsável.

Até agora, Cabo Verde exigia a apresentação de um teste negativo contra a covid-19 (PCR ou antigénio) realizado até 72 horas antes do embarque.

Esta medida facilita desde logo a entrada de turistas, setor que garante 25% do Produto Interno Bruto (PIB), e dos emigrantes cabo-verdianos vacinados contra a covid-19, por exemplo, nos países da União Europeia, em ambos os casos com o respetivo certificado.