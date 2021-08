Suspeito de roubo em Ribeira Bote fica sujeito a apresentação periódica as autoridades

6/08/2021 01:59 - Modificado em 6/08/2021 02:04

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou apresentação periódica as autoridades a um jovem de 20 anos, detido pela Polícia Judiciária no cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Detido fora de flagrante, na localidade de Ribeira Bote – Ilha de Madeira, o jovem é suspeito da prática de crimes de roubo na via pública, com recurso a ameaça e violência física. Tinha sido detido na terça-feira, 3 de agosto.

O indivíduo chegou ao Tribunal acusado da prática crimes de roubo na via pública, com recurso a ameaça e violência física. Foi-lhe aplicado como medida de coação pessoal apresentação periódica na Polícia Nacional.

Já na segunda-feira, a Unidade de Investigação Criminal da Assomada (UICA), em cumprimento de um mandado do Ministério Público, deteve, fora de flagrante delito, em Assomada, um indivíduo de 56 anos, suspeito da prática de crimes de agressão sexual, pornografia de vingança, falsificação de documentos e burla qualificada, ocorridos de 2019 até o presente.

As vítimas são dois jovens, um do sexo masculino e outro feminino, que terão sido alvos de falsas promessas de vistos para trabalho e estudos no estrangeiro, tendo sido lesadas em mais de trezentos mil escudos.

Na sequência de uma busca realizada à sua residência, em Achada Grande – Santa Catarina, a PJ esclarece que, foram apreendidos vários passaportes cabo-verdianos, um computador portátil, dois telemóveis, processos individuais de pedidos de vistos e vários documentos com indícios de falsificação.

O detido, que já cumpriu pena de prisão por crimes da mesma natureza, foi presente, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação.