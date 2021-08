Câmara Municipal de São Vicente encerra retransmissão de serviços de programas televisivos até dia 15

6/08/2021 01:52 - Modificado em 6/08/2021 02:16

A Câmara Municipal de São Vicente vai proceder até ao dia 15 de agosto, a cessação da retransmissão de serviços de programas televisivos através das antenas localizadas na ilha, em virtude de uma notificação da Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME).

A ARME notificou todas as câmaras municipais do país, para no prazo de trinta dias (30) cessarem a retransmissão de serviços de programas televisivos, atividade para a qual as câmaras não estão licenciadas segundo a referida lei, sob pena de incorrerem nas penalidades previstas na lei.

Com efeito, a edilidades mindelense, em comunicado assegurou que a partir do dia 15 de agosto do corrente ano, procederá a cessação da retransmissão de serviços de programas televisivos através das antenas localizadas em Monte Verde, Monte Gute, Salamansa, Ribeira de Calhau e São Pedro.

“A Câmara Municipal aproveita a oportunidade para apelar a compreensão dos munícipes ciente dos transtornos que esta medida irá causar” conclui a mesma fonte.