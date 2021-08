Festival da Baía das Gatas 2021 acontece 13, 14 e 15 de Agosto com espectáculos online

5/08/2021 12:12 - Modificado em 5/08/2021 12:12

A realização da 37ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas, como se sucedeu no ano passado, devido a pandemia da covid-19, vai ocorrer em formato digital, nos dias 13, 14 e 15 de agosto. Devido as restrições e para evitar que a data passe em branco, a Câmara Municipal de São Vicente decidiu voltar a apostar no mesmo formato de 2020.

De acordo com informações recolhidas por este online, o espaço Pont d’Agua volta a ser o palco deste evento que deverá ter à transmissão nos órgãos de comunicação público e nas plataformas digitais da autarquia mindelense.

Este evento acontece novamente num momento especial devido ao novo coronavírus, e que por isso o novo formato do festival vai permitir às pessoas assistirem ao espetáculo em casa e em condições de segurança.

A Baía das Gatas, tida por “local mágico por natureza”, recebe anualmente, em Agosto, um festival de música que movimenta São Vicente nos planos artístico, festivo, humano e económico, mas condicionada desde 2020 pela pandemia da covid-19.

Falta conhecer neste momento o cartaz oficial do evento.

O festival teve a sua primeira edição no dia 18 de Agosto de 1984, é realizado anualmente na praia da Baía das Gatas, e desde aquela data apenas em 1995 não se realizou, devido a uma epidemia de cólera que assolou Cabo Verde.