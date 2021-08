Eventos desportivos serão retomados apenas mediante vacinação Covid-19

4/08/2021 23:52 - Modificado em 4/08/2021 23:52

O Governo propôs hoje, na Cidade da Praia, às federações desportivas nacionais, a realização, durante o mês de agosto, de algumas atividades desportivas para sensibilizar as pessoas para a vacinação contra a Covid-19, e que sirvam de testes para as competições oficiais.

A iniciativa saiu de um encontro realizado entre o Ministro-adjunto do PM para o Desporto e a Juventude, Carlos do Canto Monteiro, e todas as Federações desportivas para, juntos, apreciaram a nova resolução do Governo sobre o Estado de Contingência para o desporto, o processo de vacinação dos atletas e a retoma desportiva no País.

Em declarações à imprensa, o governante disse que as respetivas Federações são convidadas a fazer propostas ao Instituto do Desporto e da Juventude, (IDJ), para a realização de eventos em pavilhões e em campos de futebol.

“O IDJ receberá estas propostas e nós veremos a melhor forma de as pôr em prática ainda neste mês de agosto, e a partir daí determinar as modalidades de presença de público nesses eventos”, adiantou o ministro, dando conta de que o Governo vai garantir o financiamento para que sejam criadas todas as condições logísticas.

De realçar que em relação ao processo de vacinação dos atletas, o governante destacou que as Federações terão que comunicar ao Governo, através do IDJ, as suas necessidades, garantindo que o Executivo está pronto para fazer esse “esforço” para cumprir as suas responsabilidades e o seu papel “fundamental” no processo de retoma das atividades desportivas.