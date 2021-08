Cabo Verde regista mais recuperados do que novos casos pelo segundo dia consecutivo

4/08/2021 13:11 - Modificado em 4/08/2021 13:11

Há 28 novos casos e mais 60 recuperados de Covid-19 nas últimas 24 horas em Cabo Verde, segundo dados do relatório desta terça-feira (03 de Agosto) da situação epidemiológica no país, apresentado pelo Ministério da Saúde. No total, desde o início da pandemia, já foram registados 33.858 casos de covid-19 em Cabo Verde e 298 mortes.

Hoje, há ainda mais 60 doentes recuperados (são já 33.128 desde o início da pandemia), com o número de casos ativos a cair 443 para os 411, e este é o segundo dia consecutivo em que essa categoria ultrapassa os novos casos. Ontem contabilizaram-se 8 casos novos e 32 recuperados, para um total de menos 32 casos ativos.

Nas últimas 24 horas, de um total de 1.302 amostras analisadas, 28 revelaram-se positivos, aumentando para 2,2 por cento a taxa de positividade do país, superior em 1,2 pontos percentuais à que tinha sido registada na segunda-feira, em que apenas se contabilizaram oito casos.

Os dados indicam ainda que das 28 amostras positivas 7 foram do concelho da Praia, 5 da Boa Vista, 4 de São Miguel, 4 de São Filipe e 3 de Santa Catarina de Santiago. Os restantes casos foram notificadas para os municípios de São Lourenço dos Órgãos e Porto Novo com um cada, e na ilha do Maio com dois.

Com a actualização dos dados de hoje o país passa a contabilizar 411 casos activos, 33.128 casos recuperados e 298 óbitos, perfazendo um total acumulado de 33.858 casos positivos.