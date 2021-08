Meteorologia alerta para o agravamento do estado do mar devido à passagem de um sistema de baixa pressão

3/08/2021 18:48 - Modificado em 3/08/2021 18:48

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísicas (INMG) alertou hoje que Cabo Verde se encontra-se sob a influência de um sistema de baixa pressão, o que poderá agravar o estado do mar nas próximas 48 horas. O instituto também aponta para a ocorrência de precipitações de intensidade variável.

O comunicado que divulga o aviso dá ainda conta de que, o sistema de baixa pressão está neste momento localizado a 120 milhas ao sul da ilha de Santiago, movendo-se na direção a Norte/Noroeste do país.

De acordo com a mesma fonte, condicionará o estado do tempo com maior incidência nas ilhas de Sotavento durante too o dia de hoje e a madrugada de 04 de agosto, altura em que atingirá as ilhas de São Vicente e Santo Antão, embora com menor intensidade.

O INMG avisa que, com a chegada da época dos furacões nascidos no Atlântico, a maior parte nos mares de Cabo Verde, estas situações tendem a ser cada vez mais frequentes, pelo que a vigilância do estado do tempo no arquipélago e as previsões da sua evolução serão contínuas e atualizadas por essa entidade.