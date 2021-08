Operadora aérea italiana retoma voos para Sal e Boa Vista a partir de Malpenza esta quarta-feira

3/08/2021 18:37 - Modificado em 3/08/2021 18:37

A operadora italiana Neos vai retomar esta quarta-feira, 04, os voos charter para as ilhas do Sal e da Boa Vista, desta feita com partida em Malpenza. A programação prevê dois voos durante este mês de agosto e dois em setembro.

De acordo com informações disponibilizadas pela companhia aérea de voos charter, o primeiro voo experimental entre Malpenza e as ilhas do Sal e da Boa Vista, e que trará turistas, está agendado para esta quarta-feira, 04, de agosto.

O segundo voo com a mesma origem está previsto para o dia 11 deste mês. Já no mês de setembro também serão efetuados dois voos, sendo o primeiro no dia 02 e o segundo no dia 09.

Dependendo da taxa de ocupação nestes voos experimentais, a companhia aérea prevê, para o mês de outubro, uma programação consistente em matéria de voos.

De recordar que os hotéis sobretudo da ilha do Sal, que recebiam turistas italianos, foram os primeiros a fechar no inicio da pandemia da covid-19.