Futebol feminino: Seleccionadora Nacional de futebol treina e observa atletas em SV

3/08/2021 18:34 - Modificado em 3/08/2021 18:34

A seleccionadora Nacional de futebol feminino, Silvéria Nédio, e a coordenadora da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) para essa categoria, Tatiana Carvalho, encontram-se em São Vicente em missão de trabalho, tendo estado a ministrar treinos e a observar atletas com potencial para integrarem a equipa nacional.

Segundo uma nota de imprensa, esta missão a São Vicente acontece no âmbito do Plano de Acção da FCF, integrado no plano estratégico para o futebol feminino. É nesse sentido, refere a nota, que a delegação técnica tem vindo a deslocar-se às regiões desportivas do país.

A equipa em referência tem tido a missão de organizar sessões de treino com atletas e sensibilizar as estruturas locais para a prática do futebol feminino, refere a nota, indicando que “as sessões têm servido também para a observação de potenciais atletas para a Selecção Nacional”.

A missão visitou já as regiões desportivas de Santiago Norte, Santo Antão Norte e Sul e São Vicente, sendo que, na ilha do Porto Grande contou com apoio do técnico Gustavo, da equipa técnica nacional.