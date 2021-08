Cabo Verde não regista mortes por Covid-19 há mais de uma semana

3/08/2021 01:18 - Modificado em 3/08/2021 01:18

Há já 8 dias que Cabo Verde não regista qualquer óbito devido à Covid 19, mantendo-se, assim, o número das 298 vítimas fatais inventariadas desde o início da pandemia quando, no dia 24 de Março de 2020, foi conhecida a primeira fatalidade, na ilha de Boa Vista.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, a última morte registada no país remonta ao dia 25 de julho, quando foi anunciado um óbito no concelho de São Filipe do Fogo, elevando o balanço para o número que persiste há mais de uma semana.

Ao longo do mês de julho o país contabilizou 12 vítimas mortais, o menor no período de um mês desde o início do corrente ano. A taxa de letalidade da pandemia neste momento é de 0,88 por cento.

Nos hospitais, encontram-se internadas 11 pessoas, que segundo informações disponíveis, estão estáveis. No Hospital Central Agostinho Neto na cidade da Praia estão 5 pessoas, no Hospital Central Baptista de Sousa 3 pessoas, Hospital Regional Santa Rita Vieira em Santiago Norte com 2 pessoas e por fim o Hospital Regional São Francisco de Assis no Fogo com uma pessoa.