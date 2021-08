Mais de 43 mil jovens vacinados em um mês em Cabo Verde

3/08/2021 01:09 - Modificado em 3/08/2021 01:09

Até ao momento 43.052 pessoas com idade entre 18 e 39 anos, já receberam pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19 em Cabo Verde, segundo dados apresentados hoje pelo Director Nacional da Saúde (DNS).

De acordo com Jorge Noel Barreto, este número representa 19,7 por cento do previsto no Plano Nacional de Vacinação e poderá aumentar ainda mais com a decisão de reduzir o intervalo de tempo de seis para três meses para as pessoas que já tiveram Covid-19 serem também vacinadas.

“Apesar de alguma reticência de alguns jovens, estão a procurar a vacinação e é exatamente isso que nós queremos”, congratulou-se o DNS, indicando que Cabo Verde já vacinou 41 por cento da sua população elegível, e que neste momento 155.419 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19.

Já em termos epidemiológicos e conforme Jorge Noel Barreto, a situação está a melhorar, mas aquele responsável adiantou que o ritmo está menos acelerado do que antes e que o vírus continua ainda a circular na comunidade, pelo que se deve continuar a respeitar as medidas sanitárias

No período de 5 de julho a 18 de julho foram analisadas 15.283 amostras, equivalente a 1.092 por dia, resultando em 562 casos positivos, uma média de 40 por dia, cuja taxa de positividade era de 3,7 por cento. Entretanto, no perídio de 19 julho a 1 de agosto foram analisadas 15.387 amostras (1.099/dia) resultando em 521 casos positivos (37/dia) sendo que a taxa de positividade é de 3,4 por cento.

A taxa de incidência acumulada também continua a diminuir. Nos 14 dias anteriores estava em 100 casos por cada 100 mil habitantes, e atualmente encontra-se em 93/100 mil habitantes.

Com a atual taxa de incidência, comparando com a RT que é de 0,91 por cento, constata-se que Cabo Verde continua na área verde da matriz de risco, onde o nível de transmissão do vírus é baixo.