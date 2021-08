AAC esclarece que preços das passagens aéreas actualmente em vigor foram determinados pelo Governo

2/08/2021 18:42 - Modificado em 2/08/2021 18:42

O Administrador Executivo da Agência de Aviação Civil (AAC), Vasco Vieira, negou esta segunda-feira, 02, qualquer responsabilidade do organismo na determinação dos preços das passagens aéreas em vigor, indicando que estas foram determinadas pelo Governo.

Os cabo-verdianos têm-se mostrado descontentes com os custos dos bilhetes de passagem nas rotas domésticas, em especial nas viagens para São Nicolau, São Vicente, via Santiago ou Sal. No entanto, Vasco Vieira, assegura que os valores dos bilhetes de passagens aéreas para quaisquer ilhas são regulados por esta agência, mas que o Governo é quem determina as tarifas máximas praticadas.

O Administrador Executivo da Agência de Aviação Civil, que falava hoje a imprensa na cidade da Praia, na sequência da missão de avaliação e assistência ao Plano Nacional de Acção para redução das emissões de dióxido de carbono na aviação, enalteceu no entanto o decreto-lei número 54/2019, aprovado pelo Governo, que estabelece as tarifas aéreas.

“Embora sejamos a entidade reguladora do sector da aviação civil em Cabo Verde, temos apenas a incumbência de fazer a supervisão e acompanhar o cumprimento do disposto nesse diploma” vincou.

De realçar que a Agência da Aviação Civil recebe de hoje até o dia 6 de Agosto uma missão de avaliação e assistência ao Plano Nacional de Acção para a redução das emissões de dióxido de carbono na aviação, no âmbito do plano de mitigação do dióxido de carbono (CO2) na aviação internacional, da Organização Internacional da Aviação Civil (OACI).