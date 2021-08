Hernâni Cardoso “Pibip” reforça o Vila Velha de Ródão

2/08/2021 18:37 - Modificado em 2/08/2021 18:38

Hernâni Cardoso “Pibip”

O internacional cabo-verdiano, Hernâni Cardoso “Pibip” vai reforçar, na época que agora começa, a equipa de futebol do Centro Desportivo Recreativo e Cultural Vila Velha de Ródão, que milita no campeonato distrital da Associação de Futebol de Castelo Branco, em Portugal.

O anúncio foi feito pelo clube fundado em 1958 na sua página do facebook, descrevendo a sua mais recente aquisição, como sendo “muito importante” para o plantel, acrescentando que dará “muito que falar no distrital”.

“O avançado com instinto goleador é internacional por Cabo Verde e sagrou-se campeão nacional do país pelo Mindelense e vai ter agora a sua primeira experiencia europeia aos 30 anos” escreve o clube, acompanhado de um vídeo que ilustra alguns momentos do atleta.

De recordar que Pibip, esteve ligado a Académica do Mindelo, mas que devido a pandemia da covid-19, que levou a suspensão de todas as atividades desportivas, não teve a possibilidade de estrear-se pela “Micá” de São Vicente.

De salientar que a equipa apresentou como treinador principal o português Joel de Castro, um velho conhecido do futebol cabo-verdiano, que por alguns anos dirigiu a Académica do Fogo.