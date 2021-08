Caso Alex Saab caminha para o fim: A decisão do Tribunal Constitucional deve ser conhecida no dia 13

2/08/2021 16:19 - Modificado em 2/08/2021 16:19

O caso judicial de extradição do diplomata venezuelano, Alex Saab, deve conhecer o seu desfecho até ao dia 13 de Agosto, altura em que o Tribunal Constitucional deverá verter o seu acórdão de Fiscalização Concreta da Constitucionalidade do processo, que já leva mais de 400 dias a tramitar pelas instâncias judicias de Cabo Verde, de acordo com informações apuradas em primeira mão pelo Notícias do Norte (NN).

Segundo as nossas fontes, o Tribunal Constitucional enviou às partes (defesa e Ministério Publico), na quarta-feira, um Memorando “contendo as questões que se propõe que sejam analisadas por essa instância, e solicitou a inscrição do processo em tabela para efeitos de a audiência e, seguidamente, de conferência.

A defesa, segundo nos confidenciou um dos advogados de Alex Saab, estava à espera que fosse enviado o Projeto de Acórdão, mas o juiz relator do Tribunal Constitucional optou por entregar às partes um memorando com os pontos que vão ser tratados na audiência.

Respeitando todos os procedimentos estabelecidos pela legislação cabo-verdiana, as partes têm, a partir da data que receberam o Memorando, sete dias úteis para prepararem as alegacões orais.

Assim, ao que tudo indica, a audiência deverá acontecer na próxima sexta feira e

os juízes do TC após ouvirem o representante da defesa e do Ministério Publico comunicam oralmente a sua decisão sobre a matéria em discussão na audiência

Depois entre 3 a 7 dias terão a decisão fina por escrito sobre a Fiscalização Concreta da Constitucionalidade referente ao processo de extradição de Alex Saab.