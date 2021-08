DNS Jorge Barreto garante que existe capacidade para vacinar muitas mais pessoas

2/08/2021 16:16 - Modificado em 2/08/2021 16:17

O Director Nacional da Saúde (DNS), Jorge Noel Barreto, garantiu hoje que Cabo Verde “tem capacidade para que muitas mais pessoas sejam vacinadas”, indicou que diariamente são aplicadas cerca de 3.500 doses de vacina.

O DNS fez estas revelações durante a apresentação e o lançamento da Plataforma do Certificado Covid-19, numa cerimónia em que assegurou que, no período de 24 a 29 de Julho, as autoridades sanitárias conseguiram vacinar mais de 80.700 pessoas com a primeira dose, adiantando que neste momento mais 153 mil pessoas, no total, já foram beneficiadas com a primeira dose.

De acordo com aquele responsável, apesar de as tendências continuarem a apontar para alguma estabilização da situação no computo geral, os ganhos ainda precisam ser consolidados.

“A curva estava decrescente, mas, neste momento, encontra-se numa situação estacionária. Precisamos melhorar ainda mais, as medidas de prevenção devem continuar a ser observadas com rigor e a população elegível deve aderir em massa à vacinação” afirmou.

Neste aspecto, o Director Nacional da Saúde assegurou que Cabo Verde tem, neste momento o privilégio de dispor de vacinas suficientes, e por isso apelou as pessoas para aderirem em massa à campanha em curso.