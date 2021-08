PM congratula-se com resultados da vacinação em alguns concelhos, mas alerta para a necessidade de reforço noutros pontos do país

2/08/2021 16:13 - Modificado em 2/08/2021 16:13

O Primeiro Ministro, Ulisses Correia e Silva, congratulou-se hoje com os níveis de vacinação contra a covid-19 em alguns concelhos do país, onde já se chegou a 50 e 70 por cento de pessoas imunizadas, mas deixou um alerta para o reforço da campanha em concelhos onde não se atingiram ainda os 45 por cento, por entender que “a retoma económica do país depende da vacinação”..

Durante o acto de lançamento da Plataforma do Certificado Covid-19, Ulisses Correia e Silva, felicitou os concelhos que já ultrapassaram os 70 por cento de vacinação, a saber Ribeira Grande, Paul e Tarrafal de São Nicolau, os que se encontram ao nível dos 60 por cento, nomeadamente Ribeira Brava, Sal e Porto Novo, e ainda os já atingiram a metade da população vacinada, como são os casos de São Vicente, Maio e Brava.

O Primeiro Ministro referiu, no entanto, com preocupação, a situação de Santiago, onde a imunização se encontra nos 41 por cento, com destaque, pela negativa, para a região Norte, tendo garantido que nos próximos dias haverá uma intensificação da campanha de vacinação nessas regiões onde os resultados estão abaixo da média nacional.

“Santiago está abaixo da média nacional que é de 41 por cento, mas Santiago Norte está muito abaixo disso. É preciso reforçarmos esta acção e vamos fazê-lo. Esta semana começarei a fazer visitas aos diversos concelhos da região, mas é preciso que o sentido de cidadania fale muito mais alto”, disse.