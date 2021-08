Ator Jay Pickett morre durante as gravações de filme. Tinha 60 anos

2/08/2021 12:38 - Modificado em 2/08/2021 12:39

O ator Jay Pickett morreu na passada sexta-feira, dia 30, nas gravações do filme ‘Treasure Valley’. Tinha 60 anos.

Segundo o USA Today, o ator sofreu um enfarte quando se preparava para gravar uma cena em que andava a cavalo no filme do qual era protagonista e realizador.

Esta produção juntar-se-ia a outros êxitos que tornaram Jay Pickett numa figura popular no cinema, nomeadamente pelas participações em ‘General Hospital’, onde dava vida ao detetive David Harper, ‘Days of Our Lives’ and ‘Port Charles’.

noticiasaominuto.com